В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о новом коронавирусе во Вьетнаме

27.07.2020, 20:30, Новости дня



В РФ сохраняются ограничения и нет поводов для паники из-за нового типа коронавируса во Вьетнаме, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Пока поводов для паники абсолютно никаких нет. О происхождении того или иного вида или о мутации штамма можно говорить, только когда будет полногеномное секвенирование», – цитирует РИА «Новости» Горелова.

Он пояснил, что определение последовательности генома позволит сказать, новая ли разновидность вируса во Вьетнаме или тот же самый вирус, что был изначально.

Полное геномное секвенирование вируса не требует значительного времени, все зависит от того, как оснащены вьетнамские коллеги, сказал Горелов.

Он отметил, что в РФ сохраняются ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, регулярного авиасообщения с Вьетнамом нет, меры санитарного контроля в аэропортах, будут соблюдаться и после открытия границ.

В свою очередь в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что постоянно отслеживают ситуацию с коронавирусом в мире, в том числе и во Вьетнаме.

«Информация о распространении на территории Вьетнама нового типа коронавируса будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге», – сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, что во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, вызванной новым типом коронавируса, который опаснее и агрессивнее ранее известных.