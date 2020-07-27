Финляндия продлила закрытие границ с Россией

27.07.2020, 20:30, Новости дня



Финляндия в связи с коронавирусом продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 25 августа, сообщило генеральное консульство страны в Санкт-Петербурге.

«Правительством Финляндии принято решение, что ограничения на границе с определенным государством можно снять в тот момент, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит не больше восьми случаев заражения на 100 тыс. человек. Данный показатель должен сохраняться как минимум в течение 14 дней», – передает «Интерфакс» сообщение генконсульства Финляндии.

Напомним, руководитель исследовательского центра региона Южной Карелии ТАК Паси Нуркка говорил, что открытия границы Финляндии с Россией не стоит ждать в августе, скорее всего это произойдет ближе к концу года

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что попасть в Финляндию на самолете, автомобиле или пароме могут жители Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Бельгии, Италии, Австрии, Греции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Венгрии, Лихтенштейна и Швейцарии. Граждан из Китая, Таиланда, Австралии, Южной Кореи, Грузии и ряда других государств Азии и Африки.