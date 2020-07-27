 

Гибель рабочих водоканала в Харькове расследуют по статье “нарушение правил безопасности” – Нацполиция

27.07.2020, 20:18, Новости дня

Смерть четверых сотрудников коммунального предприятия “Харьковводоканал” полиция расследует по ч. 2 ст. 272, “нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью” Уголовного кодекса Украины. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба управления Нацполиции Украины в Харьковской области.

Согласно санкции статьи, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, отмечено в сообщении.

По предварительным данным, три сотрудника предприятия и одна сотрудница отравились аммиаком. Погибшие работали без средств индивидуальной защиты. Не пострадал мужчина, который работал в противогазе.

Днем 27 июля в Харькове погибли четверо сотрудников коммунального предприятия “Харьковводоканал”.

По версии полиции, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия – двое мужчин и женщина. В результате происшествия четыре человека погибли на месте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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