Катастрофа МАУ. В МИД Украины сообщили дату консультаций с Ираном о компенсациях семьям погибших

27.07.2020, 20:18, Новости дня

Консультации с представителями Ирана по поводу выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы рейса “Международных авиалиний Украины” пройдут в Киеве уже на этой неделе. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27 июля во время совместного брифинга с главой польского МИД Яциком Чапутовичем в Варшаве, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы пригласили иранскую сторону посетить Киев для консультаций. Они приезжают 29–30 июля. Я не могу раскрывать цифры компенсации, потому что конечные суммы будут приняты после консультаций”, – сказал Кулеба.

В начале июля заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что Иран не идет на переговоры с Украиной относительно выплаты компенсаций.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.