Ученые обнаружили фермент, отвечающий за неприятный запах человеческого тела

27.07.2020, 20:17, Разное

В Университете Йорка исследователи обнаружили фермент, отвечающий за появление неприятного запаха человеческого тела. Новое открытие может помочь в создании следующего поколения дезодорантов и антиперспирантов.

По словам специалистов, выявленный “ароматный” фермент производится бактерией под названием Staphylococcus hominis, доставшейся людям от древних предков. Исследователи предположили, что едкий запах пота мог появиться у Homo sapiens в период первоначальной эволюции представителей данного рода.

Staphylococcus hominis ведут к формированию зловонных испарений после поглощения соединения Cys-Gly-3M3SH, выделяемого потовыми железами в подмышечных впадинах. Сам фермент, превращающий Cys-Gly-3M3SH в неприятный запах, обитает в зоне апокриновых желез, выполняющих секреторную функцию. Речь идет о подмышечной, аногенитальных областях, а также зонах вокруг сосков и пупка.