MSN/PA Media – лейбористы всё активнее требуют от Ofcom проверить лицензию RT в Британии

27.07.2020, 20:15, Новости дня

Британская Лейбористская партия вновь призвала медиарегулятор Ofcom провести проверку в отношении RT и пересмотреть лицензию на вещание в Великобритании, пишет агентство PA Media, материал которого опубликовал новостной агрегатор MSN. Лейбористы утверждают, что Ofcom должен обратить внимание на доклад о роли РФ в британской политике, в котором упоминается RT. Заместитель главреда телеканала Анна Белкина подчеркнула, что RT за последние два года не допустил ни единого нарушения кодекса Ofcom.



Reuters

Лейбористская партия Великобритании продолжает призывать регулирующее ведомство страны в области СМИ Ofcom рассмотреть вопрос о том, может ли российский новостной канал RT сохранять лицензию на вещание в Соединённом Королевстве, пишет новостной агрегатор MSN со ссылкой на агентство PA Media.

Как отмечается в материале PA Media, министр культуры теневого кабинета лейбористов Джо Стивенс, которая ранее, после публикации комитетом британского парламента по разведке и безопасности доклада о вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Великобритании, направила письмо в Ofcom c таким же призывом, сказала в интервью СМИ: «Принимать решение о том, нужно ли запрещать RT или нет, должна не Лейбористская партия. Мы лишь хотим, чтобы Ofcom как независимый регулятор рассмотрел роль RT в контексте доклада комитета по разведке и безопасности».

В защиту канала выступила заместитель главного редактора RT Анна Белкина. Она заявила: «Ofcom сам объявил, что по количеству нарушений RT находится на равных с другими каналами, работающими в Великобритании. Мы нарушали кодекс даже реже, чем многие британские каналы. За последние два года у нас не было ни единого нарушения».

Отвечая на вопрос о том, признаёт ли RT, что свидетельства применения «Новичка» в Солсбери существуют, госпожа Белкина отметила: «Вокруг этого инцидента по-прежнему много вопросов. Некоторые свидетельства представлены были, но были и данные, которые эту версию опровергают. Мы же даём как эти точки зрения, так и точку зрения британского правительства. Мы — независимое СМИ, финансируемое за счет бюджетных средств, так же, как BBC». Когда Белкину спросили, критиковал ли когда-нибудь RT президента РФ Владимира Путина, она ответила: «На RT каждый день появляется критика по поводу происходящих в РФ событий».

Как напоминает MSN, в докладе комитета британского парламента о российском вмешательстве утверждается, что RT и Sputnik сыграли роль в попытках Москвы расширить своё политическое влияние за рубежом.