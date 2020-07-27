Spectator – уничтожить Запад Путину не по силам — он надеется, что Запад справится сам

27.07.2020, 20:15, Новости дня

Брексит, крушение классического либерализма и изнуряющие Запад культурные войны — это «музыка для ушей Кремля», который пытается расшатать единство своего основного противника, пишет The Spectator. Как отмечает журнал, президент РФ Владимир Путин осознаёт, что самостоятельно уничтожить Запад он не сможет, однако рассчитывает на то, что последний сам разорвёт себя на части.



Reuters

На свете есть лишь один человек, который искренне порадуется новому «российскому докладу» rомитета по разведке и безопасности Великобритании, и зовут его Владимир Путин. В нём РФ предстаёт как хаотичный и грозный противник — в основном по той причине, что в «малоубедительном и претерпевшем много правок» докладе нет практически никаких обоснованных обвинений. В нём РФ показана как призрачная и непонятная угроза — что спровоцирует возникновение тысяч теорий заговоров, которые нанесут куда больший урон политике Великобритании, чем любой инициированный Москвой скандал в соцсетях или утечка документов, пишет The Spectator.

С поличным Россию по вмешательству в брексит поймать не удалось. При этом тот факт, что правительство притормозило с публикацией доклада может указать тем, кто в это склонен верить, на попытку замести следы. «Даже настойчивое требование, чтобы государство делало больше для борьбы с российским вмешательством, играет Путину на руку. Страх перед вмешательством РФ в британские выборы сеет хаос и раскол — и именно это обстоятельство, а не какие-то конкретные успехи, является реальной целью Путина», — полагает журнал.

Несмотря на то что РФ пока и не оправилась от обвала цен на нефть, а в этой стране наблюдается один из самых высоких показателей заражения коронавирусом в мире, Москва пытается убедить всех вокруг в том, что в реальности плохо именно Западу, которого изнурили жестокие культурные войны и который утратил веру в собственные идеалы. «Новая партийная линия Кремля такова: пусть нам приходится туго, но их кризис куда хуже», — считает The Spectator.

При этом, если взять недавнюю историю, яростные разногласия вокруг движения Black Lives Matter — это излюбленная тема российских троллей, которые стремятся раздуть пламя, которое Запад разжёг для себя сам. Это замечание справедливо относительно и Великобритании, и ЕС, и особенно Америки. В частности, в своём расследовании сенатский комитет по разведке пришёл к выводу, что «российская кампания по распространению ложных новостей» не била «ни по одной группе сильнее, чем по афроамериканцам». Российские агенты, как считает журнал, использовали социальные сети, чтобы уменьшить явку на выборы со стороны темнокожих граждан США, а также разжигали расовую вражду.

Между тем, продолжает The Spectator, российские тролли на этом не остановились. В период с 2014-го по 2017 год они занимались продвижением в США культурных мотивов в поддержку южан и темнокожего населения. В Великобритании они же поддерживали движения за независимость Шотландии, а также распространяли сообщения с одобрением брексита.

Контролируемые Россией аккаунты в Twitter с упоминанием BlackLivesMatter распространяли не только сообщения в поддержку этого движения, но и мемы с издевательством над ним. «Куда катится мир: теперь нельзя целиться в копов из пистолета так, чтобы они тебя не подстрелили. #BlackLivesMatter», — говорилось в одном посте. «И как будто бы такие высказывания не были достаточно циничными, российские тролли даже попытались дискредитировать BLM, продвигая тезис, что #BlackLivesMatter — это инструмент российского правительства», — возмущается британское издание.

По мнению ряда американских чиновников, российские тролли всё активнее пытаются посеять раздор. «Мы видим, что РФ готова осуществлять ещё более наглые и разрушительные операции по оказанию влияния, чем раньше из-за своего восприятия конфликта с Западом, — заявил глава оперативной группы ФБР по иностранному влиянию Дэвид Портер. — Проще говоря, РФ хочет, чтобы мы рвали друг друга на куски».

Хотя Facebook и Twitter стали куда внимательнее относиться к поддельным аккаунтам, РФ учится заметать свои следы. Теперь тролли удаляют выдающие их водяные знаки на фотографиях и избегают откровенно расистских формулировок, которые сразу же маркируются автоматическими системами.

Большое искусство, с которым РФ проводит операции по оказанию влияния на Запад, неудивительно, учитывая, что занимается она этим очень давно. Например, ещё в 1920-е — 1930-е годы блестящий просоветский немецкий коммунистический агитатор Вилли Мюнценберг создал и собрал деньги на десятки организаций, с помощью которых ему удалось привлечь тысячи либерально мыслящих людей к добрым делам — которые втайне финансировались Коминтерном.

Позднее Советы тайно финансировали как кампанию за ядерное разоружение, так и Национальный союз шахтёров Великобритании во время забастовки 1984 года. Более того, хотя директор ФБР Джон Эдгар Гувер зря подозревал Мартина Лютера Кинга в том, что он получал русские деньги, «советские пропагандисты» пользовались темой расизма в США, чтобы дискредитировать моральное лидерство Вашингтона во время холодной войны. «Всякий раз, когда СССР критиковали за нарушения прав человека, он отвечал стандартным официальным опровержением в духе «а вы негров линчуете» — что стало крылатой фразой и эталонным примером перевода стрелок», — напоминает The Spectator.

В наши дни «российским пропагандистам» уже нет нужды вербовать «полезных идиотов» для продвижения своего дела — они могут напрямую обращаться к миллионам людей посредством соцсетей. Причём их задача по сравнению с временами холодной войны стала значительно легче: вместо распространения идей коммунизма современные «русские тролли» просто переворачивают с ног на голову молитву Франциска Ассизского: вносить разлад вместо единения, заблуждение вместо истины и отчаяние вместо надежды.

Но самый ужас в том, что, возможно, впервые со времён Великой депрессии «вмешательство России» и её попытки посеять смуту пришлись на период, когда пошатнулось не только мировое лидерство США, но и вера американцев в самих себя. Из-за враждебного поглощения некогда умеренной Республиканской партии протрамповскими националистами, а также крушения классического либерализма Америка как никогда уязвима перед «токсичным нигилизмом» Кремля.

«Брексит и текущий кризис веры в ЕС по всему континенту — это также музыка для ушей Кремля. Любой раскол на Западе укрепляет основополагающий тезис Путина, который он постоянно озвучивает как своему народу, так и всему миру: демократия — это слабость, а не сила. Говоря о крахе царского режима, Владимир Ленин цитировал Николая Чернышевского: «Чем хуже, тем лучше». То же самое справедливо, и когда речь идёт о Путине. Чем больше культурные войны раскалывают Запад, тем лучше по сравнению с ним выглядит его собственный режим. Путин, который управляет коррумпированной и болезненной экономикой, которая в 15 раз меньше американской, вряд ли может рассчитывать на уничтожение, как говаривало КГБ, своего основного противника. Однако РФ может помочь — и, без всяких сомнений, помогает — Америке и её союзникам покончить с собой», — подытоживает The Spectator.