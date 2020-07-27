Иранская делегация прибудет в Украину обсудить компенсацию за сбитый самолет

27.07.2020, 20:14, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что 29-30 июля в Украине будет находиться с визитом иранская делегация, чтобы обсудить вопрос о компенсации в связи с крушением украинского самолета, сбитого Ираном 8 января.

«Учитывая обстоятельства случившегося, есть все причины просить у Ирана самую высокую цену за то, что он сделал», – заявил Кулеба, выступая по-английски на пресс-конференции в ходе визита в столицу Польши Варшаву.