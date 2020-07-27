Медики рассказали о важной роли аппендикса для организма человека

27.07.2020, 20:09, Разное

Многие люди понятия не имеют, что аппендикс является не просто рудиментом, а важным элементом, принимающем участие во всех защитных реакциях организма. Медики рассказали, какую важную роль играет этот червеобразный отросток.

В пищеварительном процессе аппендикс раньше занимал главное место. Живущие в придатке толстой кишки бактерии позволяют поддерживать в кишечнике здоровую микрофлору. Он является одним из важных компонентов иммунной системы. “Слепая” трубка способствует формированию белых кровяных телец, благодаря которым возникает комплексная реакция на патоген.

Совсем недавно аппендикс считали бесполезным органом, практикуя удаление червеобразного отростка маленьким детям. Исследования показали, что у детей, которым без причин удалили придаток толстой кишки, наблюдалось отставание в умственном и физическом развитии. Это могло быть связано с тем, что орган принимал участие в переваривании пищи, в частности, грудного молока. Ученые выяснили: у тех, кому без каких-либо диагнозов вырезали аппендикс чаще возникают неврологические заболевания, включая болезнь Паркинсона.