В Москве двое мужчин госпитализированы после удара молнии

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27.07.2020, 20:08, Новости дня

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Двое мужчин получили ожоги от удара молнии на западе столицы, сообщил представитель экстренных служб Москвы.

«Во время сильной грозы пострадали от молнии двое мужчин, находившиеся на берегу Мещерского пруда», – цитирует РИА «Новости» представителя экстренных служб.

По его словам, мужчины госпитализированы с ожогами средней тяжести.

Напомним, что 5 июля футболиста клуба «Знамя Труда» после удара молнией ввели в искусственную кому.





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