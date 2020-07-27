Мнение: Зачем Шнур прилетел в Хабаровск?

27.07.2020, 20:05, Разное

Музыкант, член Партии Роста и генпродюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск. Планирует пообщаться с участниками митингов и снять документальный фильм о протестах в Хабаровске.

Честно говоря, не ожидал от Шнура. И вот почему. Сразу после назначения Шнура генпродюсером RTVI мой коллега Ян Шенкман написал про него: «… вступая в «Партию Роста», которая оппозиционной ни с каких точек зрения не является, он сказал: «Мне кажется, я вам пригожусь — по крайней мере, внесу яркие краски. Со мной будет явно веселей». Ровно по тем же причинам — RTVi. Ради ярких красок и веселья, создавать которое он мастак. А взгляды не имеют значения. И кстати, не такой уж он лоялист. Да, ругался с Шевчуком и Нойзом из-за Химкинского леса. Да, костерил Навального и Собчак и иначе как через губу о протестах не отзывался. Да, охотно шел на контакт с официальными лицами. Да, Первый канал, и чем дальше, тем чаще. Но: «Донбасс — это Украина? — Да». Но: клип «Правда» с Обломовым и тем же Нойзом. Но: отказ встречаться с Путиным и критика «Единой России». И так далее, много «но». Другое дело, что Шнуров искренне не верит, что в стране можно что-то изменить (политической борьбой уж точно) и смеется над теми, кто верит. Но вроде бы не лоялист, а циник и скептик» (отсюда).

Вот мне и не понятно, зачем Шнур прилетел в Хабаровск? Чтобы внести в протест ярких красок? Укрепиться в своей вере, что в России протестами невозможно чего-то добиться? Или действительно снять фильм о протестах в Хабаровске? Цинично-скептический?