 

Звезда сериала “Нормальные люди” Пол Мескаль встречается с певицей Фиб Бриджерс

27.07.2020, 20:05, Разное

Пол Мескаль, известный по роли Коннелла Уолдрона в сериале “Нормальные люди”, спровоцировал слухи о романе с американской инди-рок-певицей Фиб Бриджерс. Как сообщает Metro, 24-летний актер и 25-летняя исполнительница были замечены вместе во время позднего завтрака в кафе Lemon Leaf в Кинсейле, графство Корк. Сюда, в Ирландию, Фиб прилетела специально – ради свидания с Полом.

Пол МескальФиб БриджерсФлирт между ними длится несколько месяцев. Все началось в мае, когда Фиб написала на своей странице в Twitter: “Закончились “Нормальные люди”, теперь мне грустно и… я возбуждена”. Пол ответил ей: “Я официально мертв”. В интервью NME Бриджерс назвала Мескаля “милым мальчиком”, отметив, что ее “сердце забилось чаще”, когда он подписался на нее в Instagram. Затем Фиб отправила Полу свой новый альбом Punisher, а затем взяла у него кокетливое интервью в Instagram Live – по случаю выхода его первой обложки в журнале мод.

Сообщения о возможном романе Фиб и Пола появились в унисон с новостями о том, что Мескаль зарегистрировался в приложении Raya – самом засекреченном сервисе для знакомств в мире. Как пишут западные СМИ, Мескаль мог бы создать аккаунт и на обычном сайте подобной тематики, но боится, что “его сразу узнают”.

Пол МескальФиб Бриджерс





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