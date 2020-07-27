О герое Великобритании Томе Муре снимут фильм: Клинт Иствуд и Энтони Хопкинс претендуют на главную роль

27.07.2020, 20:05, Разное

Минувшей весной весь мир облетела новость о том, как 100-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур собрал более 30 миллионов фунтов стерлингов для больниц родной Великобритании, после чего стал настоящим национальным героем, а Елизавета II даже присудила ему титул рыцаря. Дальше – больше. Жизнь Сэра Мура показалась настолько интересной голливудским продюсерам, что они уже выступили с предложением снять о нем биографический фильм. Об этом сообщает издание Sun on Sunday. Говорят, что в данный момент в Голливуде проходит кастинг на главную роль, в котором участвуют звезды первой величины – Клинт Иствуд, Майкл Кейн, Энтони Хопкинс и Дик ван Дайк. В картине будет отражена не только недавняя история с благотворительностью, но и служба Тома Мура в Королевских ВВС и его участие во Второй мировой войне. Кроме того, Том Мур уже согласился поучаствовать в съемках двухсерийного документального фильма для телеканала ITV.

Энтони Хопкинс Майкл Кейн Клинт Иствуд Дик ван Дайк

Напомним, история подвига Мура началась с операции по замене тазобедренного сустава, которую сделали капитану незадолго до введения в Великобритании карантина. Одним из условий восстановления после лечения стали ежедневные прогулки. В начале апреля дочь ветерана Ханна Ингрэм-Мур – Том проживает в Бедфордшире вместе с ней, зятем и двумя внуками – предложила ему совместить предписания врача с другим полезным делом и помочь борющимся с вирусом работникам NHS. Довольный собственным опытом общения с врачами ветеран согласился – и 9 апреля от его имени была запущена кампания в пользу системы Национального здравоохранения Великобритании. Условия – британцы жертвуют средства в пользу врачей, а капитан Том Мур в обмен на это обязуется пройти на ходунках 100 кругов вокруг своего сада до своего 100-летия, то есть до 30 апреля.

Елизавета II и Том Мур с семьей

Заданную дистанцию – а она составляла порядка 3 километров – капитан преодолел раньше назначенного срока. Но что еще более важно – он превысил все возможные прогнозы по сбору средств. Поначалу Том и Ханна думали, что соберут всего 1000 фунтов, затем повысили верхнюю планку до 10 тысяч, но после им пришлось вновь и вновь обновлять эти цифры, поскольку средства все продолжали приходить. Уже 14 апреля на прогулки Тома Мура пожертвовали миллион фунтов стерлингов, о его имени узнали все СМИ и министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок. А платформа JustGiving, на которой и базируется кампания отважного ветерана, заявила, что это самый успешный проект за всю ее историю – и также пожертвовала на благое дело 100 тысяч фунтов.

Более подробно об этой истории можно прочесть тут.