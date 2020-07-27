Мнение: Пара миллионов, заработанных тихой сапой

27.07.2020, 19:47, Разное

ФБР расследует деятельность «фабрики подделок» американских художников. Фальсификаторы паразитировали на живописцах средней ценовой категории и долго не привлекали внимания.

Фальсификаторы специализировались на представителях американского течения прецизионизм (было популярно в 1920–1930-е годы, является разновидностью магического реализма), в основном на пейзажах, стилизованных под простые геометрические формы с минимальной детализацией и спокойным настроением. Всего в ордере ФБР пока перечислено восемь картин: пять за подписью Джорджа Аулта (1891–1948), две — Ральстона Кроуфорда (1906–1978) и одна — Гертруды Аберкромби (1909–1977).

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