Детский омбудсмен связала большое количество разводов с ранним сексом

27.07.2020, 19:30, Новости дня



Большое количество разводов связано с началом половой жизни в раннем возрасте, а готовность психологическая и социальная к детям в более позднем, сказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«Сегодня, по статистике, начало половой жизни у всех смещено в начало, (происходит – прим. ВЗГЛЯД) раньше. Браки и рождение детей (смещены – прим. ВЗГЛЯД) на попозже, социальная готовность чуть позже, в отличие от физической. Сегодня только ленивый не говорит о том, что семья и любовь – это самое важное. К сожалению, понимая это, мы порой не можем найти тех инструментов, которые нам помогут семью созидать, строить и сохранять», – цитирует РИА «Новости» Кузнецову.

На молодежном образовательном форума «Территория смыслов» Кузнецова отметила, что физиологическая, социальная и психологическая готовность к созданию семьи наступает в разном возрасте, и основной целью сейчас должно быть сведение данной разницы к минимуму. При этом, согласно презентации, представленной Кузнецовой, средний возраст вступления в брак и рождения первенца происходит в 29-32 года, а средний возраст начала половой жизни приходится на 14-15 лет. Уточняется, что данные представлены на основе исследования центра уполномоченного и Агентства социально-демографического развития, проведенного в 2018-2020 годы.

В июне стало известно, что в РФ количество разводов в апреле резко снизилось в годовом выражении на 74,4% из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, число заключения браков – на 40,5%.