 

Детский омбудсмен связала большое количество разводов с ранним сексом

27.07.2020, 19:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники
Большое количество разводов связано с началом половой жизни в раннем возрасте, а готовность психологическая и социальная к детям в более позднем, сказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«Сегодня, по статистике, начало половой жизни у всех смещено в начало, (происходит – прим. ВЗГЛЯД) раньше. Браки и рождение детей (смещены – прим. ВЗГЛЯД) на попозже, социальная готовность чуть позже, в отличие от физической. Сегодня только ленивый не говорит о том, что семья и любовь – это самое важное. К сожалению, понимая это, мы порой не можем найти тех инструментов, которые нам помогут семью созидать, строить и сохранять», – цитирует РИА «Новости» Кузнецову.

На молодежном образовательном форума «Территория смыслов» Кузнецова отметила, что физиологическая, социальная и психологическая готовность к созданию семьи наступает в разном возрасте, и основной целью сейчас должно быть сведение данной разницы к минимуму. При этом, согласно презентации, представленной Кузнецовой, средний возраст вступления в брак и рождения первенца происходит в 29-32 года, а средний возраст начала половой жизни приходится на 14-15 лет. Уточняется, что данные представлены на основе исследования центра уполномоченного и Агентства социально-демографического развития, проведенного в 2018-2020 годы.

В июне стало известно, что в РФ количество разводов в апреле резко снизилось в годовом выражении на 74,4% из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, число заключения браков – на 40,5%.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / В Германии «накрыли» интернет-канал военнослужащих, планировавших переворот

26.06 / Мясников сравнил капли в нос с наркотиком

04.07 / Сенатор объяснил право Москвы выдвигать требования Киеву

09.07 / Пентагон – Конгрессу: информация о российских выплатах талибам не нашла подтверждения

01.07 / Россия заявила об отсутствии ядерных инцидентов на своей территории

11.07 / Школьникам дали льготы на билеты в Крым

05.07 / Израиль обстреляли ракетами со стороны сектора Газа

07.07 / В ФСБ России заявили, что задержанный советник главы “Роскосмоса” Сафронов работал на “одну из спецслужб НАТО”

04.07 / Россия ответила на обвинения США в подземных испытаниях ядерного оружия

28.06 / Пожилую пару забили до смерти острым металлическим штырем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска