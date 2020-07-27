Биткоин вырос до двухмесячного максимума

27.07.2020, 19:30, Новости дня



Курс биткоина поднялся выше отметки 10 тыс. долларов, что является максимумом примерно за два месяца. Некоторые аналитики ожидают дальнейшего повышения до 15 тыс. долларов, сообщил MarketWatch.

Криптовалюта, по данным CoinDesk, торгуется сейчас в районе 10,333 тыс. долларов, что на 4,5% выше уровня предыдущего дня, передает «Интерфакс».

Котировки августовских контрактов на биткоин в ходе электронных торгов на CME в понедельник подскочили на 9,8% – до 10,560 тыс. долларов.

Тем временем нефть подорожала на фоне ослабления доллара. Так, по состоянию на 8.05 цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35% – до 43,46 доллара за баррель.