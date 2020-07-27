Эксперт объяснил, почему Москву регулярно затапливает

27.07.2020, 19:16, Новости дня



Власти Москвы не успевают за изменением климата, поэтому столицу время от времени затапливают дожди, к тому же сейчас стоят другие приоритеты, нежели усовершенствование ливневой канализации, сообщил газете ВЗГЛЯД урбанист, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов.

Из-за сильного дождя на севере Москвы подтоплены более десяти улиц и несколько пешеходных переходов МЦК. Также сообщается, что ливень затопил Седьмой автобусный парк.

«Здесь есть два момента. Первый, мы переживаем сейчас, как и вся планета Земля, изменения климата. Относительно Москвы, они сказываются на том, что количество осадков, особенно в летние месяцы, существенно увеличивается, и они становятся более интенсивными. Все это приводит к перегрузке системы ливневой канализации, которая, естественно, не рассчитана на такой объем. Соответственно, эта проблема за один – два года не решается», – говорит Муратов.

Для усовершенствования столичной ливневой канализации, продолжает эксперт, требуется комплексная программа, которая будет сочетать в себе и план прокладки коллекторов, устройств, расчеты более экономичных способов и так далее.

«Второй момент – это неимение достаточного количества сил и средств, чтобы этим заниматься как приоритетной проблемой. Все-таки в последние годы гораздо важнее было развить общественный транспорт (в том числе метро), обеспечение более комфортных и безопасных пешеходных перемещений – на все это тратятся огромные деньги», – подытожил Муратов.

Ранее из-за сильного ливня на Варшавском шоссе в Москве полностью затопило подземный переход. Позже представитель Мосводостока объяснила, что из-за большого количества осадков произошла перегрузка водосточной сети, что привело к затоплению, но сама вода ушла не сразу из-за «эффекта ванны». Сообщения о подтоплениях улиц в Москве в последнее время появляются регулярно.