 

Личное: Смылась или смыли?

27.07.2020, 19:15, Разное

Кажется, я слишком хорошо подумала о Насте Решетовой, когда предположила, что та смылась к папке Тимура по доброй воле.

Ну, чтобы дедушка возлюбил внука, бабку Симону построил и помог Настеньке отстоять свои инстинкты матери.


Фото: КП

Судя по недавнему посту в Инстаграме, Настя не сама смылась. Её смыли.

Пусть и на юг Франции, пусть и к богатому деду, пусть и на частном джете, но смыли.

Кто по-настоящему смылся, так это Тимур. Отдыхать с дочерью от Шишковой, а, может, и с самой Шишковой, со своей всезнающей мамашей, с друзьями и, не удивлюсь, если и с тёлочками.

Всё, что осталось Насте — это в жалкой попытке вызвать ревность Юнусова вывалить силикон в Инстаграме, а после — поныть в надежде на сочувствие.

Вот что пишет Решетова:
«За последние месяцы в моей жизни произошёл ряд очень неприятных событий, которые спровоцировали не самое благоприятное эмоциональное состояние. Вскоре я потеряла гармонию, нормальный сон и стала жить мыслями о том, как бы поскорее сбежать из пыльной столицы.
Сейчас наш отдых проходит немного не в том формате нежели ранее и можете додумать все, что угодно, но так нужно и я знаю это».

И вот такое — после дристни постами о безоблачном материнстве и толстых намёках на то, что она — всё-таки уже Юнусова, а не всё ещё Решетова?

Не Юнусова. Всё ещё Решетова. И теперь — одна с ребёнком, пока сожитель оттопыривается на отдыхе.

В общем, Настя, как я и предсказывала, повторила сценарий предыдущей наложницы: растянула письку родами, пора — на пенсию с выплатой скромного ежемесячного пособия и запретом на нового мужика.

А у Тимана, думаю, будет новая девка и новый ребёнок, но в той же квартире, где пока ещё валяются вещи Решетовой, как когда-то валялись вещи Шишковой.

Придётся собрать, придётся выехать, придётся в очередной раз сделать вид, что всё хорошо, и подружиться с новой наложницей Тимана.

Жалко вам Настю? Почему?

Источник: Лена Миро





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