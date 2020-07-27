 

“Совершали опасные маневры, передавали руль друг другу”. В Киеве двое мужчин угнали автобус “Богдан”

27.07.2020, 19:10, Новости дня

В Киеве двое молодых мужчин угнали автобус “Богдан”, их задержала полиция. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева на странице в Telegram.

“Вчера вечером патрульные получили вызов о завладении маршрутным транспортным средством “Богдан”. Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской. Инспекторы немедленно передали ориентировку всем автопатрулям”, – говорится в сообщении.

По информации полиции, после угона автобус обнаружили на улице Тульчинской.

Очевидцы происшествия показали маршрут угонщиков на видеозаписях, говорится в сообщении.

“Молодые люди ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль друг другу, после чего покинули автобус во дворе и исчезли. Также очевидцы указали вероятное направление бегства водителей”, – добавили в полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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