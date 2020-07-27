 

США поставили военную технику Косово

27.07.2020, 19:08, Новости дня

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Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи сообщил о получении военной техники из США для сил безопасности.

«Информативная встреча состоялась сегодня с командующим СБК генерал-полковником Рахманом Рамой. Скоро начнется призыв новых военнослужащих. Свобода, независимость государства и армия дают нам идентичность и гордость свободной демократией», – написал Тачи на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что получил 42 военных внедорожника Humvee из США, которые переданы силам безопасности Косово.

Напомним, лидер непризнанного Косово ранее отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта Сербией, из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений. Он заявлял, что посетит Гаагу в связи с «приглашением» международного суда по преступлениям в Косово.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что пока не видит возможности урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Косово.





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