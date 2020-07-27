Германия обязала въезжающих в страну сдавать тесты на коронавирус

27.07.2020, 19:08, Новости дня



В Германии вводится обязательное тестирование на коронавирус для людей, прибывающих в страну из регионов повышенного риска. Соответствующее распоряжение опубликовал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

«Мы не должны допускать, чтобы возвращающиеся незаметно заражали других и запускали новые инфекционные цепочки. Поэтому я ввожу обязательное тестирование для въезжающих из регионов риска. Это послужит защите всех граждан», – приводит его слова РИА «Новости».

Распоряжение вступает в силу со следующей недели, тестирование будет бесплатным.

Обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из-за рубежа ввели многие страны. С 15 июля Россия отменила карантин для прибывающих из-за границы, теперь въезжающим необходим документ с отрицательным тестом на COVID-19.