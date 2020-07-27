 

Финансовые рынки встревожены обострением американо-китайских отношений

27.07.2020, 19:05, Новости дня

Нарастающая напряженность в отношениях между США и Китаем вызвала волнения на европейских и азиатских финансовых рынках и привела к увеличению цены на золото до рекордного показателя.

Лондонский индекс FTSE в понедельник опустился на 0,1 процента, парижский CAC-40 – на 0,2 процента, а франкфуртский DAX вырос на 0,3 процента.

Ситуация на рынках Азии аналогичная: токийский индекс Nikkei закрылся снижением на 0,1 процента, гонконгский Hang Seng опустился на 0,4 процента, а шанхайский Composite вырос на 0,2 процента.

Сиднейский индекс S&P/ASX потерял 0,3 процента, сеульский KOSPI – 0,8 процента, тайваньский TSEC взлетел на 2,3 процента, мумбайский Sensex опустился на 0,5 процента.

Тем временем цена на золото достигла рекордной отметки 1 937,10 доллара за унцию, в то время как инвесторы обращаются к безопасным активам на фоне обострения в отношениях США и Китая.

Американская сырая нефть опустилась на 0,3 процента до 41,15 доллара за баррель, а эталонная Brent торгуется по 43,18 доллара за баррель, опустившись на 0,3 процента.

Несмотря на нестабильную обстановку, все три ведущих американских индекса в преддверии открытия торгов на Уолл-стрит демонстрируют рост.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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