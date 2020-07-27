Украина заявила о нарушениях режима прекращения огня со стороны сепаратистов

27.07.2020, 19:05, Новости дня

Украинские военные заявили, что режим прекращения огня между правительственными войсками и пророссийскими сепаратистами, вступивший в силу на востоке Украины в понедельник, уже нарушен сепаратистами.

На прошлой неделе представители Украины, России и ОБСЕ договорились о полном прекращении огня на востоке Украины с понедельника, приостановив военный конфликт, который, начиная с 2014, года унес жизни более чем 13 000 человек.

«Ночью противник открыл огонь по позициям украинских солдат из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а … в полдень они открыли огонь из автоматических сверхмощных гранатометов, тяжелых пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в заявлении украинских военных.

Украинские силы не открыли ответный огонь, однако в воскресенье минобороны Украины заявило, что его силы «готовы дать надлежащий отпор врагу в случае нарушения договоренностей».

Договоренность о прекращении огня встретила поддержку со стороны президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые отметили необходимость срочного осуществления дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня в Донбасском регионе.

Зеленский стремится урегулировать конфликт с момента своего избрания в прошлом году. В частности, он организовал несколько раундов обмена заключенными.

«Речь идет о возможности реального прекращения огня с обеих сторон, – заявил на брифинге командующий Операцией объединенных сил Украины Владимир Кравченко. – Ситуация стабильная и контролируемая».

Информагентство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в понедельник заявило, что наблюдатели «не зафиксировали нарушений перемирия со стороны силовиков Киева, начиная с 00:01 27 июля текущего года».