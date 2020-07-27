 

Стало известно, где принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци проводят медовый месяц

27.07.2020, 18:54, Разное

Чуть больше недели назад внучка Ее Величества Великобритании, дочь опального принца Эндрю и Сары Фергюсон – принцесса Беатрис – вышла замуж за итальянского аристократа, бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци. Церемония должна была состояться еще в мае, но была отложена на неопределенный срок из-за всем известной пандемии. Но в итоге, Беатрис и Эдоардо решили пожертвовать пышностью свадьбы и провели ее скромную версию в обстановке строжайшей секретности на территории Виндзорского замка. Далее по традиционному сценарию – медовый месяц, и только сейчас стало известно, какое направление выбрала пара.

По сообщению источника Daily Mail, Беатрис и Эдоардо путешествуют по югу Франции – очевидец заметил их “рядом с небольшим автомобилем, нагруженным различными вещами”. Он также отметил, что пара не планировала путешествие изначально, но все же решила отправиться в небольшую поездку в последнюю минуту.

Для меня было необычным увидеть их! Эдо был за рулем, они выглядели, как самая обычная пара, наслаждающаяся поездкой, – отметил источник.

Напомним, свадьба Беатрис откладывалась несколько раз: то из-за отца невесты, принца Эндрю, который в ноябре прошлого года оказался замешан в секс-скандале (в том же месяце королева Елизавета II отстранила его от исполнения общественных обязанностей и отменила масштабный праздник в честь 60-летия сына – вместо него был устроен скромный семейный обед), то из-за продолжительного “мегзита” и новостей о разводе старшего внука Елизаветы II. Также сообщалось, что церемония не будет транслироваться по национальному телевидению, а конная процессия к месту венчания будет заменена на проезд в автомобиле. В марте этого года стало известно об отмене свадебного приема – из-за того же коронавируса, а еще позже – и о переносе всей свадьбы.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства, но их романтические отношения завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении. В тот момент Моцци был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая два года назад родила ему сына. По словам отца Дары, его дочь узнала об измене из газет. Это обстоятельство могло бы обернуться настоящим скандалом – известно, что Елизавета не одобряет подобные союзы. Однако Беатрис не входит в первую пятерку наследников престола, а потому не нуждается в официальном разрешении монарха, чтобы выйти замуж за любимого мужчину, пусть и с ребенком от прошлых отношений. Кстати, с сыном Эдоардо – 4-летним Вулфи – принцесса неплохо ладит.





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