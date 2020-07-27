Автоэксперт Вячеслав Субботин назвал главные характеристики авто для водителей-новичков

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27.07.2020, 18:53, Разное

Комфортность и безопасность передвижения являются основным правилом при выборе первой машины. Автоэксперт Вячеслав Субботин назвал характеристики авто для водителей-новичков.
Неопытный водитель должен выбирать исключительно нового “железного коня”, поскольку большинство новичков, ранее не имевших дел с подержанными машинами, полагают, что она ничем не уступает транспортному средству из салона. Это большое заблуждение, считает специалист, поскольку машины с пробегом имеют массу неприятных нюансов. Некоторые из них доставляют неудобства даже опытным автолюбителям.

Новая машина дает возможность водителю быть уверенным, что имеющиеся агрегаты и механизмы работают надежно в стандартном режиме. Он не будет отвлекаться на странные скрипы, тормоза, катализатор или контролировать температуру охлаждающей жидкости – все внимание автомобилиста будет сконцентрировано на движении. Эксперт рекомендует застраховать авто, что помешает избежать многих проблем, подстерегающих начинающих водителей на первых этапах.

Оптимальным вариантом станет приобретение транспортного средства, чья стоимость составляет около 1-2 миллионов рублей. Представители других ценовых сегментов являются очень простыми, со сложной управляемостью на высоких скоростях, что может привести к проблемам с тормозами, заключил автоэксперт.





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