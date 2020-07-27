 

В Крыму ответили Германии на беспокойство «украинским вопросом»

27.07.2020, 18:53, Новости дня

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Единственно верным решением «украинского вопроса», на чем настаивает МИД Германии, является признание российского статуса Крыма, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Во-первых, любой диалог, безусловно, полезен, однако для РФ формат «Большой семерки» устарел. Во-вторых, если Германия так обеспокоена украинским вопросом, то единственно верным решением является признание российского статуса Крыма и урегулирование гражданской войны на востоке Украины», – передает РИА «Новости» его слова.

Гемпель также уточнил, что пока украинские власти не признают демократический выбор крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию, говорить о цивилизованном развитии украинского государства будет невозможно.

«Россия за последние годы стала одним из ведущих игроков на международной арене и с ней вынуждены считаться», – подчеркнул он.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что дальнейшее расширение формата «Большой семерки» и включение в группу РФ вряд ли будет возможно. Маас также заявил, что Россию «исключили» из-за «аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины», и призвал Москву приложить больше усилий для урегулирования конфликта.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.





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