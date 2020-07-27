Эрдоган направил в Айя-Софию 500 полицейских
27.07.2020, 18:48, Новости дня
На постоянную службу в Айя-Софию направлены 500 сотрудников правоохранительных органов, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Отныне 500 сотрудников правоохранительных органов будут постоянно дежурить в Айя-Софии», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Эрдоган заявил, что в мечети пройдет реставрация. Он также принял решение, что собор будет открыт круглосуточно.
Напомним, 10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет