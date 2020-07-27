Мнение: Печальные последствия Французской революции, подготовка к госперевороту в США и расплата за Брекзит

27.07.2020, 18:40, Разное

1. Оказывается, Франция заплатила за свою революцию цену едва ли не большую, чем Россия за свою. На заглавном видео рассказ историка Александра Чудинова про последствия Французской смуты конца 18 века, где тот объясняет, почему эта революция была вовсе не буржуазной, а во многом даже антибуржуазной:

https://www.youtube.com/watch?v=I07_aqKZex8

Для тех, кому лень смотреть видео целиком — вот пара цифр и фактов оттуда.

Во-первых, никакого долгого экономического кризиса и упадка во Франции перед революцией не было. Проблемы возникли только в самом конце — двухлетний неурожай вызвал рост цен на хлеб, а из-за вмешательства в войну за независимость США был набран большой внешний долг, на выплату которого шло до половины расходов бюджета.

В целом экономика Франции быстро росла, сельское хозяйство выросло с начала 18 века века на 70%, в стране началась промышленная революция, а рост внешней торговли в 1760-е — 1780-е был столь масштабен, что позволил покрыть все потери, связанные с утратой французских колоний в Семилетней войне 1756-1763 годов.

Во-вторых, движущей силой революции была вовсе не буржуазия и не третье сословие. Предприниматели пострадали от революции сильнее прочих (отъём собственности, репрессии, убытки из-за экономического кризиса), при этом 50% предприятий принадлежали дворянам, 10% — церкви и оставшиеся 40% — собственно третьему сословию.

Реальным двигателем революции была так называемая образованная элита – идеологически накачанная публика из литературных салонов, которая сумела организовать в своём «малом обществе» некое подобие демократии и наивно мечтала распространить эти салонные порядки на «большое общество». Впоследствии многие революционеры погибли под ножом гильотины (а остановлены репрессии были лишь тогда, когда всем желающим поделиться с обществом своими радикальными идеями заткнули рот в ходе так называемой термидорианской реакции).

В-третьих, экономические потери от французской революции были чудовищны. Промышленность к 1800 году упала до 60% от уровня 1789 года и восстановилась лишь к 1812 году, даже несмотря на крупные военные заказы (23 потерянных года!). Внешняя торговля вернулась к уровню 1789 года лишь в 1825 году (36 потерянных лет). Сельское хозяйство вернулось к дореволюционному уровню урожайности лишь к середине 19 века (около 60 потерянных лет). Франция навсегда отстала от Великобритании в международной торговле, науке и технике и строительстве мировой колониальной империи.

Таковы печальные выводы французских учёных, которые в 20 веке занялись изучением не только политической истории Французской революции, но и её экономических последствий.

Жаль, что всего этого не знали или не хотели знать российские революционеры конца 19-го — начала 20 веков. Многие из них задумались бы, стоит ли ставить столь опасный и жестокий эксперимент именно на России.

2. Иван Данилов пишет, что организация госпереворота в США во время выборов — вполне реальный сценарий:

https://ria.ru/20200719/1574537369.html

Команду “неизвестных снайперов” для создания “демократической небесной сотни” американские режиссеры цветных революций найдут без проблем, а дискурс про “украденный выбор народа” готовится заранее. Также заранее определен образ внешнего врага, причем на всякий случай он очерчен максимально широко: обвинения уже выдвинуты в адрес “русских” и Китая. В политическом смысле можно сказать, что на стену сцены театра американской политики уже повешено не одно ружье, а целый арсенал, готовый, скорее всего, выстрелить в финальном акте избирательной драмы, которая вполне может превратиться в настоящую кровавую трагедию.

3. Британцы платят за выход из Евросоюза — их валюта обесценивается, тогда как евро, напротив, растёт:

https://lenta.ru/news/2020/07/22/brit/

Единая европейская валюта почти достигла наивысшей отметки с начала 2019 года, а сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 3,5 триллиона долларов с середины марта. Инвесторы увеличили свои вложения в акции еврозоны на 9 процентных пунктов. С середины мая европейские акции опередили своих конкурентов во всем мире.

При этом фунт ослаб, а акции английского фондового индекса FTSE 100 упали на 17 процентов в 2020 году. Так страна поплатилась за выход из ЕС. Банк Америки в своем исследовании назвал Великобританию самым нелюбимым регионом для инвесторов. В июньском отчете банк указал, что экономическое положение страны сделало фунт похожими на валюту развивающихся рынков, и охарактеризовал ее недавние колебания как «невротические в лучшем случае, непостижимые — в худшем».