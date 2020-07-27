 

Redmi презентует совершенно новый смартфон с мощным аккумулятором

27.07.2020, 18:30, Разное

В Сети появился рекламный тизер китайского производителя Redmi, намекающий, на презентацию совершенно нового флагманского смартфона в августе. Устройство получит мощный аккумулятор и еще, возможно, в нем появятся дополнительные преимущества.
Согласно сообщению, гаджет будет совершенно новым, но на тизере есть слово nine, означающее “девять”. Это косвенно может указывать на индийский анонс выпущенного в КНР какого-нибудь представителя Redmi 9, но не исключено, что разработчики пополнят ассортимент линейки новинкой под названием Prime.

Если ближе присмотреться к картинке, то удастся увидеть переднюю панель мобильного аппарата и широкую нижнюю рамку дисплея, а также намек на быструю зарядку. Презентацию флагмана можно ожидать 4 августа. Подробностей о технических характеристиках грядущей новинки пока не появлялось.





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