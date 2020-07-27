Instagram уличили в слежке за пользователями

27.07.2020, 18:30, Новости дня



Пользователи Instagram заметили, что приложение активирует камеру без их согласия, информирует издание The Verge.

Отмечается, что о случайном включении фронтальной съемки приложения первыми узнали владельцы iPhone, установив бета-версию iOS 14, так как в ней появилась функция оповещения о работающей камере или включенном микрофоне. Пользователи заметили, что индикатор срабатывал даже тогда, когда они просто пролистывали ленту фотографий, передает РИА «Новости».

Представители Instagram заявили изданию, что данная ситуация была вызвана ошибкой в приложении, которую исправляют. Они заверили, что приложение включает камеру только тогда, когда пользователь сам этого хочет.

Напомним также, что Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) подала в Федеральный суд страны иск к Google, обвинив корпорацию во введении пользователей в заблуждение для получения их персональных данных и повышения заработка на таргетированной рекламе.