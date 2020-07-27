Тимати покинул компанию Black Star

27.07.2020, 18:23, Разное

В 2006 году Тимур Юнусов (Тимати) вместе с коллегами и друзьями запустил лейбл Black Star, который занимался продвижением артистов. Бизнес рос, и через десять лет компания стала не только крупным продюсерским центром, но и открыла сеть ресторанов, салонов красоты, магазинов одежды.

Тимати намекнул, что в последнее время был недоволен политикой Black Star. Как пишет телеграм-канал Mash, у рэпера были напряженные отношения с другими учредителями компании.

Юнусов станет независимым агентом с правами на некоторые торговые марки. Таким образом, рэпера ничего связывает с Black Star, он не будет иметь отношения к артистам лейбла. Тимати планирует запустить собственную структуру.

“Жизнь непредсказуема, и никто не знает, сколько у нас времени, поэтому хочется успеть побольше! Уже потратив 15 активных лет на создание одной империи, я точно вижу, чего хочу дальше сам по жизни и как минимум знаю, как снова, начав камерно, при желании превратиться в гиганта”, – написал Юнусов в “Инстаграм”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Июл 2020 в 2:26 PDT

Напомним, что уход рэпера Левана Горозии из Black Star также активно обсуждался в прошлом году. Произошел настоящий скандал, дело дошло до суда. Более подробно об этом писали “Дни.ру”.