 

Россиян предупредили о смертельной опасности рыбы

27.07.2020, 18:08, Новости дня

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Роспотребнадзор предупредил о важности правильной обработки рыбной продукции для исключения передачи к человеку опасных паразитов.

Стоит помнить, что рыба и рыбная продукция могут быть заражены паразитами, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Как отмечается, описторхоз, дифиллоботриоз, эхинококкоз, трихинеллез и другие биогельминтозы способны нанести значительный ущерб здоровью, привести к серьезным осложнениям, инвалидности, а в ряде случаев даже к летальному исходу.

Паразитозами можно заболеть при употреблении не только рыбы, но и ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки.

В РФ больше всего распространены описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы. Чаще всего люди заражаются описторхозом: в 2019 году было зарегистрировано более 19,5 тыс. случаев.

«Заражение человека происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых: язя, ельца, плотвы, леща, линя, красноперки, уклеи, гольяна, жереха, подуста и других в необеззараженном виде», – информирует пресс-службы ведомства.

При употреблении рыбной продукции также существует риск заражения анизакидозом или дифиллоботриозом – они характеризуются развитием патологических процессов в желудочно-кишечном тракте. Дифиллоботриоз часто сопровождается анемией.

Чтобы исключить паразитарную болезнь, нужно варить рыбу не менее 15 минут с момента закипания либо жарить в масле не менее 20 минут. Мелкую рыбу необходимо солить в течение 14 дней, крупную – 40 дней из расчета два килограмма соли на 10 килограммов рыбы.

Ранее Роскачество сообщило, что рыба и раки из любого водоема могут быть опасны из-за паразитов, поэтому надо соблюдать правила обработки этих продуктов и не покупать их в местах несанкционированной торговли.





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