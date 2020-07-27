Резников заявил, что информация о выстрелах на Донбассе еще не означает нарушения перемирия

27.07.2020, 17:59, Новости дня

Информацию о стрельбе на Донбассе после вступления в силу режима прекращения огня нужно проверять. Об этом 27 июля заявил агентству “Интерфакс-Украина” вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

“Сейчас всех беспокоит информация о том, что якобы имели место выстрелы. Точное подтверждение, какие и где, ждем. Но я бы предложил говорить о том, что это не означает нарушение перемирия, это означает, что есть факты нарушений, и об этом, в том числе, как раз и идет речь в дополнительных мерах, которые были согласованы на трехсторонней контактной группе давеча”, – сказал он.

Вице-премьер не исключил, что выстрелы могут быть ошибкой или случайностью. По его словам, предусмотрено расследование таких случаев и привлечение к дисциплинарной ответственности, “если это злоумышленное нарушение”.

Резников отметил, что не стоит рассчитывать, что с прекращением огня сразу получится.

“Конечно же, это серьезная кропотливая работа офицеров, объяснение того, что надо научиться иначе реагировать. Потому что случайный шум ночью или треск не означает повод открывать огонь в ответ. В этом задача, и так начинает работать перемирие”, – объяснил чиновник.

На ситуацию с перемирием он смотрит “пока оптимистично”, отмечает агентство.

“Мы же помним, что первые пункты Комплекса мер по выполнению Минских соглашений как раз говорят о прекращении огня и режиме тишины. Потому что с этого начинается деэскалация любого военного противостояния. И говорить о каких-то мирных инициативах легче и проще, в том числе в обществе, когда прекращается война. Когда в сводках перестают звучать цифры об убитых и раненых”, – подчеркнул Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу сегодня в полночь. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий силами операции Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркнул, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.