 

ФСБ сообщает о предотвращении массовой стрельбы в Москве

27.07.2020, 17:54, Новости дня

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в понедельник сообщила, что предотвратила вооруженное нападение в Москве и застрелила человека, который, как утверждается, планировал устроить массовую стрельбу в людном месте.

На государственном телеканале «Россия 24» показали фотографию застреленного мужчины, который, по словам ФСБ, приехал из Центральной Азии. На фото мужчина лежит на земле лицом вниз, а рядом виден автомат Калашникова, который он, по видимости, использовал.

Как заявляют в ФСБ, при задержании он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего был застрелен. Это произошло на окраине Москвы.

Государственное телевидение транслировало кадры с места происшествия, на которых видно лежащую поблизости спортивную сумку с тремя ручными гранатами.

По словам ФСБ, мужчина был связан с международной группой боевиков в Сирии. Брат подозреваемого также был задержан. Разыскиваются их возможные сообщники.

В России уже были случаи нападений со стороны исламистских боевиков: так, в 2017 году произошел взрыв в петербургском метро, в результате которого погибли 15 человек.

По словам служб безопасности заявили, тысячи выходцев из бывших советских республик Центральной Азии и северокавказского региона отправились в Сирию или Ирак, чтобы сражаться на стороне действующих там вооруженных группировок.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Инфекционист объяснил, почему коронавирус не опасен для отдыхающих на море

13.07 / Ученые выяснили, что количество антител переболевших COVID-19 со временем уменьшается

06.07 / Стало известно о спекуляции главой отдела расследований ФБК данными кипрских компаний

24.07 / Цена золота впервые за девять лет превысила 1900 долларов

29.06 / Поправки к Конституции за четыре дня поддержали 76% опрошенных ВЦИОМ

26.06 / В продажу вышел Haval H9 для экстремального бездорожья

27.07 / Компания Moderna приступила к масштабным испытаниям вакцины от коронавируса

11.07 / Хорватия изменила правила въезда для украинцев. Будут требовать тест на COVID-19 или 14-дневную изоляцию

16.07 / Человечеству предсказали сокращение популяции к концу века

08.07 / Путин провел переговоры с Аббасом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска