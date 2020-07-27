ФСБ сообщает о предотвращении массовой стрельбы в Москве

27.07.2020, 17:54, Новости дня

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в понедельник сообщила, что предотвратила вооруженное нападение в Москве и застрелила человека, который, как утверждается, планировал устроить массовую стрельбу в людном месте.

На государственном телеканале «Россия 24» показали фотографию застреленного мужчины, который, по словам ФСБ, приехал из Центральной Азии. На фото мужчина лежит на земле лицом вниз, а рядом виден автомат Калашникова, который он, по видимости, использовал.

Как заявляют в ФСБ, при задержании он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего был застрелен. Это произошло на окраине Москвы.

Государственное телевидение транслировало кадры с места происшествия, на которых видно лежащую поблизости спортивную сумку с тремя ручными гранатами.

По словам ФСБ, мужчина был связан с международной группой боевиков в Сирии. Брат подозреваемого также был задержан. Разыскиваются их возможные сообщники.

В России уже были случаи нападений со стороны исламистских боевиков: так, в 2017 году произошел взрыв в петербургском метро, в результате которого погибли 15 человек.

По словам служб безопасности заявили, тысячи выходцев из бывших советских республик Центральной Азии и северокавказского региона отправились в Сирию или Ирак, чтобы сражаться на стороне действующих там вооруженных группировок.