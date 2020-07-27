Трамп в понедельник посещает биотехнологический центр в Северной Каролине

27.07.2020, 17:54, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в понедельник отправляется в Северную Каролину, чтобы посетить биотехнологический центр, участвующий в работе по созданию вакцины против COVID-19.

В последний раз Трамп посещал этот штат в преддверии президентских праймериз, которые состоялись 3 марта.

Инновационный центр FUJIFILM Diosynth Biotechnologies в Моррисвилле занимается производством ключевых компонентов для потенциальных вакцин, разработанных другой компанией.

В 2016 году Трамп одержал победу в Северной Каролине с перевесом почти в 4 процента, получив голоса 15 выборщиков штата. Как ожидается, в ходе президентских выборов в ноябре этого года в штате также будет идти напряженная борьба.

В следующем месяце в городе Шарлотт должен состояться Национальный съезд Республиканской партии в усеченном формате. После конфликта с губернатором-демократом Роем Купером по поводу безопасности проведения съезда в условиях пандемии Трамп перенес свое выступление и торжества, связанные со съездом, в Джексонвилл, штат Флорида. На прошлой неделе от мероприятий во Флориде решено было отказаться.