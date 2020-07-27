“Быть мамой – это сложно”: Анастасия Костенко поделилась советом по воспитанию детей

27.07.2020, 17:53, Разное

Известная модель Анастасия Костенко, являющаяся супругой футболиста Дмитрия Тарасова, разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о том, как ей удается успешно совмещать материнство и роль светской львицы. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы подписчиков.

Супруги Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают двух дочерей – двухлетнюю Милану и пятимесячную Евангелину. Модель весьма чутко и внимательно занимается воспитанием дочек, однако при этом продолжает выглядеть достаточно эффектно. Фолловеры неоднократно интересовались у красавицы, как ей удается сохранить такой высокий жизненный тонус, и ответу на это вопрос она посвятила целую публикацию. В частности, Костенко призналась, что в процессе ухода за детьми ей очень помогает приглашенная няня. Причем решение о привлечении такой помощницы супруги приняли еще до того, как стало известно о будущем появлении второго ребенка.

Модель заявила, что считает материнство своей основной обязанностью, и планирует уделять большую часть времени дочерям вплоть до тех пор, пока они не выйдут замуж. Однако к этому вопросу необходимо подходить очень дифференцировано. “Все специалисты твердят, что с появлением малышей жительница не должна забывать о своем существовании, а также о том, что у неё несколько жизненных ролей: жена, мама, дочь, сестра, подруга, коллега и т.д.”, – напомнила Костенко подписчикам. Поэтому, как она полагает, помощь няни является весьма целесообразной. Более того, к активному воспитанию детей она призывает обязательно привлекать и мужа – хоть “на 1-2 часа”.

Стоит отметить, что в целом фолловеры знаменитости, большую часть из которых составили представительницы прекрасного пола, согласились с доводами хозяйки микроблога. Впрочем, часть подписчиц упомянула, что няне смогли бы доверить лишь обязанности “по хозяйству”, но непосредственное общение с ребенком допускают лишь для себя либо близких членов семьи. Примечательно, что слоган о “нескольких жизненных ролях” оказался весьма близким для поклонниц Костенко. “Очень хочется отдохнуть и себе время выделить, хоть чуть-чуть”, – мечтательно заметила одна из них. За день публикация набрала около 40 тысяч “лайков”.