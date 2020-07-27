Посол Иордании вызван в МИД Азербайджана из-за данных о вооружениях для Армении

27.07.2020, 17:53, Новости дня



Посла Иордании в Азербайджане вызвали в МИД республики по поводу информации о поставках вооружения в Армению, сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«27 июля посол Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане был вызван в МИД. Состоялась встреча между заместителем министра иностранных дел Аразом Азимовым и послом Сами Абдуллой Гошехом», – передает РИА «Новости» сообщение МИД Азербайджана.

«В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Араз Азимов обсудил с послом Иордании, в том числе, вопрос о поставках оружия в Армению. Замглавы МИД отметил, что новость о продаже оружия Иорданией была встречена недовольством широкой общественности», – добавили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Посол Иордании в свою очередь заявил, что «понимает озабоченность азербайджанской стороны».

«Учитывая стратегический характер отношений с Азербайджаном, он пообещал приложить все усилия для решения ситуации», – уточнили в МИД Азербайджана.

Напомним, что 12 июня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение.

Столкновения двух стран продолжаются, газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, рассказывая также, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.