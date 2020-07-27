Израиль заявил о предотвращении попытки проникновения террористов из Ливана

27.07.2020, 17:53, Новости дня



Армия обороны Израиля предотвратила попытку проникновения на израильскую территорию группы вооруженных террористов в районе границы с Ливаном, сообщил официальный представитель армии еврейского государства Джонатан Конрикус.

«Более часа назад была успешно предотвращена попытка проникновения в Израиль группы вооруженных террористов. После того как они пересекли «голубую линию», мы вступили в бой, завязалась перестрелка и они вернулись в Ливан», – передает ТАСС его слова.

Конрикус добавил, что со стороны израильских военных «потерь нет».

Известно также, что пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала о произошедшем в районе границы с Ливаном «инциденте в области безопасности».

«Некоторое время назад было получено сообщение об инциденте в области безопасности в районе горы Дов», – говорится в сообщении.

Государственное радио Израиля, в свою очередь, сообщает, что министр обороны еврейского государства Бени Ганц прервал заседание парламентской фракции своей партии «Кахоль-Лаван» для проведения консультаций с главой Генштаба армии.

Как сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, нести ответственность за любое нападение на Израиль с ливанской территории будут Ливан и шиитское движение «Хезболла».

«Армия обороны Израиля готова к любому сценарию. Мы работаем на всех аренах для безопасности Израиля как вблизи наших границ, так и вдали от них», – распространила высказывания премьера его канцелярия.

Политик уверил, что в курсе всего, что происходит на границах.

«Наша политика ясна: мы не позволим Ирану закрепиться в военном отношении на нашей границе с Сирией. Это политика, которую я провозгласил много лет назад, и мы последовательно ее придерживаемся», – добавил он.

На данный момент израильский премьер проводит совещание по безопасности в здании Минобороны в Тель-Авиве.