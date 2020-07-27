Семенович порадовала режиссера сериала “Новая жизнь Маши Соленовой” уже в первый день съемок

27.07.2020, 17:43, Разное

Первый съемочный день вокалистки состоялся накануне. По словам

знаменитости, входить в рабочий режим после длительного перерыва сложно.

Анна Семенович с трудом проснулась в семь утра и выпила “бочку кофе”.

Горячий напиток не помог артистке взбодриться. В перерыве

между дублями Анна Семенович заснула прямо на стуле. Артистка надеялась, что ее никто не потревожит, но ассистенты напомнили о необходимости

быть в кадре.

Сериал “Новая жизнь Маши Соленовой”, по мнению Семенович,

классный, добрый и душевный. Ленту Анна рекомендовала к просмотру.

В первый день съемок киношники отсняли крупные планы с

участием вокалистки. Анна похвасталась, что режиссер остался доволен ее игрой.

Отработав на площадке, Анна Семенович отправилась баню. Знаменитость призналась, что раньше, находясь в парилке, испытывала

страх. Эту боязнь она приобрела в детстве: в спортивном лагере сверстники закрыли

будущую знаменитость в парной.

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 26 Июл 2020 в 7:25 PDT

Напомним, что съемки сериала “Новая жизнь Маши Соленовой”

начались в середине июля. Главную роль в теленовелле исполняет 37-летняя

актриса Анна Снаткина. Также в картине снимаются Раиса Рязанова, Федор Лавров,

Вера Сотникова и Павел Баршак.