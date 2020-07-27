Семенович порадовала режиссера сериала “Новая жизнь Маши Соленовой” уже в первый день съемок
27.07.2020, 17:43, Разное
Первый съемочный день вокалистки состоялся накануне. По словам
знаменитости, входить в рабочий режим после длительного перерыва сложно.
Анна Семенович с трудом проснулась в семь утра и выпила “бочку кофе”.
Горячий напиток не помог артистке взбодриться. В перерыве
между дублями Анна Семенович заснула прямо на стуле. Артистка надеялась, что ее никто не потревожит, но ассистенты напомнили о необходимости
быть в кадре.
Сериал “Новая жизнь Маши Соленовой”, по мнению Семенович,
классный, добрый и душевный. Ленту Анна рекомендовала к просмотру.
В первый день съемок киношники отсняли крупные планы с
участием вокалистки. Анна похвасталась, что режиссер остался доволен ее игрой.
Отработав на площадке, Анна Семенович отправилась баню. Знаменитость призналась, что раньше, находясь в парилке, испытывала
страх. Эту боязнь она приобрела в детстве: в спортивном лагере сверстники закрыли
будущую знаменитость в парной.
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Напомним, что съемки сериала “Новая жизнь Маши Соленовой”
начались в середине июля. Главную роль в теленовелле исполняет 37-летняя
актриса Анна Снаткина. Также в картине снимаются Раиса Рязанова, Федор Лавров,
Вера Сотникова и Павел Баршак.
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