В Сети появился отрывок из невышедшего эпизода сериала “Викинги”: Козловский целует крест

27.07.2020, 17:43, Разное

В небольшом ролике внимание акцентировано на персонаже Козловского,

князе Олеге. Герой, судя по всему, готовится к битве. После религиозного обряда

он целует крест, протянутый ему священнослужителем, и возвращается к своей лошади.

Напомним, шестой сезон сериала “Викинги” является заключительным.

До финала осталось всего десять эпизодов. Ранее создатель теленовеллы Майкл

Херст говорил в интервью, что запланирован выпуск 89 серий. Растягивать картину

не имеет смысла, ведь ее концовка уже известна.

Отметим, что история викингов на этом не завершится. Скоро

свет увидит новый проект “Викинги: Вальхалла”. Это спин-офф сериала.

Сюжет ленты будет развиваться через сто лет после событий оригинальной истории.

Напомним, в марте 2020 года актер Данила Козловский сообщил,

что стал отцом. Наследницу артисту родила возлюбленная Ольга Зуева. По слухам,

малышка появилась на свет еще зимой, в перинатальном центре Нью-Йорка. Несколько

месяцев знаменитости скрывали радостное событие от общественности.

Также поговаривают, что звезда сериала “Викинги” собиралась

сыграть свадьбу с матерью своего ребенка. К сожалению, пандемия коронавирусной

инфекции нарушила планы влюбленных. Возможно, торжество пришлось перенести.