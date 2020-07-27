 

В стиле “Аватара”: Джиган и Оксана Самойлова отметили 9-летие своей дочери Ариелы

27.07.2020, 17:42, Разное

Ранее Оксана Самойлова признавалась фолловерам, что не развелась с Джиганом лишь потому, что он отец ее детей. Пара продолжает жить вместе и растить сына Давида и трех дочерей – Майю, Лею и Ариелу. Последняя сегодня отмечает свой 9-й день рождения, в честь чего Оксана устроила масштабный праздник во дворе своего особняка. Концепцией был выбран фильм “Аватар”, поэтому три сестры надели соответствующие костюмы и были украшены синим гримом. Самойлова, в свою очередь, появилась перед гостями в образе Чудо-женщины, а Джиган предпочел остаться в домашней одежде.

Ариела Самойлова

Именинница с родителями

Любовь моя, моя старшая доченька! Для меня этот праздник самый важный и замечательный, ведь ты мой первенец и мой учитель. Я всегда буду помнить, как впервые взяла тебя на руки, как расцеловала твои маленькие ручки и ножки, как я первый раз стала мамой 9 лет назад. Пусть наша с папой любовь и вера в тебя помогает тебе преодолевать любые страхи, мы всегда тебе поможем, всегда выслушаем и поддержим. Ты знаешь, мы с тобой лучшие друзья. И знай, я счастлива быть твоей мамой, и каждый день благодарю Бога за то, что он подарил мне тебя! Бесконечно люблю! С днём рождения, будь счастлива, моя девочка!- поздравила Ариелу Оксана, а затем поздравление опубликовал и Джиган:

С днем рождения, моя доченька! Мы тебя очень любим! Ариеле сегодня 9 лет!

Оксана СамойловаЛея, Ариела и МайяДавидНапомним, в марте этого года Джиган шокировал общественность странными роликами: в неадекватном состоянии он снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. Джиган сбрил бороду и брови, после признался, что находится “в психушке”. Как удалось узнать СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. Что стало причиной подобного поведения рэпера – официально неизвестно, но в Instagram-историях он намекнул на то, что у него диагностировали биполярное расстройство. В недавнем прямом эфире в Instagram, куда его пригласил бывший коллега по Black Star Тимати, Джиган рассказал, что пережить наркотическую зависимость ему помогла Оксана.

Несмотря на помощь мужу, Самойлова была решительно настроена развестись: по данным Мосгорсуда, Оксана подала заявление на развод 20 апреля. В графе “Ответчик” значился Устименко Д. А. – настоящее имя Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), а категория дела была заявлена как “Иные, возникающие из семейных отношений”. Но в июне этого года стало известно, что Головинский суд Москвы не смог развести Джигана с Оксаной Самойловой. По данным Mash, никто из супругов не появился на заседании в здании суда. Производство по делу было прекращено в связи с отказом истца – то есть Самойловой – от иска и примирением сторон. 





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