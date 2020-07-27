Мнение: Илон Маск против астрономии, отказ от командировок и путинские мосты

27.07.2020, 17:31, Разное

1. Илон Маск запустила около 500 спутников «Старлинк», чтобы сделать интернет доступным по всему миру. Идея в том, чтобы помочь США с цветными революциями: идущий через «Старлинк» интернет смогут цензурировать только сами американцы. Всего Илон Маск хочет запустить то ли десять тысяч, то ли сорок тысяч спутников. Тем не менее уже сейчас астрономы жалуются на последствия столь массового запуска космических аппаратов:

https://lenta.ru/news/2020/07/24/starlink_neowise/

Спутники Starlink системы глобального интернета помешали наблюдениям за кометой C/2020 F3 (NEOWISE). Об этом изданию Gizmodo рассказал астрофотограф Даниэль Лопес (Daniel López).

Лопес опубликовал в Facebook изображение кометы NEOWISE, сделанное с территории национального парка Тейде, расположенного на острове Тенерифе (Испания). Специалист заметил, что кроме самой кометы на снимке оказались запечатлены яркие полосы, оставленные спутниками Starlink.

«Это конец астрономических наблюдений в том виде, какими мы их знали», — заявил Лопес. По его словам, мировое сообщество астрономов и астрофизиков обеспокоено развертыванием малых спутников на орбите Земли. Астрофотограф заметил, что летящие по небу объекты мешают научным наблюдениям.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE), пролетающая над Землей раз в семь тысяч лет, максимально приблизилась к нашей планете в четверг, 23 июля.

2. Опыт перехода на удалённую работу во время эпидемии не прошёл даром. Почти треть компаний собирается не только сократить площадь офисов, но и отказаться от дальних командировок:

https://lenta.ru/news/2020/07/23/rabotodatelu/

Компании по всему миру пересматривают свои форматы работы, делая выводы на основе деятельности в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании «Навигатор: Бизнес после карантина. Курс на восстановление» компании HSBC, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Почти половина (47 процентов) участников опроса признались, что могли бы лучше подготовиться к вызовам из-за глобального распространения вируса. Пандемия заставила многих осознать ненужность офисов: 29 процентов респондентов планируют в будущем освободить часть занимаемых их организациями помещений.

Что касается графика работы, то большинство (69 процентов) работодателей уповают, что в скором времени гибкий график станет нормой, две трети (61 процент) считают, что совместная работа в режиме онлайн в течение следующих двух лет станет обычной практикой. Также чуть больше трети участников опроса (34 процента) думают о сокращении числа дальних командировок. Опрос проводился среди более 2600 представителей компаний из 14 стран мира.

Действительно, если рассуждения о пользе совместной работы в офисе ещё как-то можно понять, то затраты на дорогие командировки в эпоху Скайпа и видеоконференций, – просто для того, чтобы поговорить, – уже выглядят излишеством.

3. Коллега genby пишет про впечатляющие масштабы строительства больших мостов в современной России:

https://genby.livejournal.com/843715.html

При Путине в России построено 27 мостов длиннее 1500 м из 36 существующих. В советское время построено 5 мостов.

По ссылке – график, иллюстрирующий резкий всплеск мостостроительства в 2000-е и 2010-е. Приятно, что некоторые великие путинские переправы сооружены в Петербурге:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_самых_длинных_мостов_России

Напомню, что со списками прочих крупных проектов последних двух десятилетий вы можете ознакомиться здесь:

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2000-2004)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2004-2008)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Дмитрий_Медведев,_2008-2012)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2018-2024)