 

Sohu назвал С-500 “Прометей” самым сильным ракетным комплексом в мире

27.07.2020, 17:30, Разное

Китайский портал Sohu оценил достоинства С-500 “Прометей”, назвав его самым сильным ракетным комплексом, не имеющим аналогов во всем мире. Установка способна осуществлять перехват сверхзвуковых целей на удалении сотен километров.
ЗРК ПРО С-500 “Прометей” предназначен для уничтожения ракет средней дальности, оперативно-тактических ракет и ракет, находящихся в ближнем космосе. В 2019 году состоялось испытание новейшей сверхскоростной ракеты комплекса, а на сегодняшний день известно о завершении С-500 последних национальных испытаний. Как сообщают аналитики из Китая, “Прометею” суждено стать мощнейшим наземным зенитным ракетным комплексом на планете, который превосходит созданные раньше подобные системы по производительности, включая ЗРК, принадлежащие странам НАТО.

Система ПВО пятого поколения способна обнаруживать воздушные цели и баллистические ракеты в радиусе 800 километров, тогда как дальнобойные ракеты поражают цели на высоте до 600 километров. Установка может уничтожать космические аппараты, находящиеся на низких орбитах. В Sohu подчеркнули: РФ удалось запустить наиболее мощный комплекс, для которого не составит труда истребить новейшее оружие Трампа, созданное для будущей космической армии.





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