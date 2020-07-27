 

Семье убитого актера из «Ералаша» начали поступать угрозы

27.07.2020, 17:30, Новости дня

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Суд 29 июля должен вынести приговор обвиняемому в убийстве 16-летнего актера из «Ералаша» Ивана Ревякина. Однако многие жители города не верят в его виновность, поэтому близким погибшего мальчика поступают угрозы.

«Защитников убийцы в городе очень много. Эти самые защитники очень сильно выражали свое недовольство, присылая угрозы в адрес нашей семьи. Мнения людей в городе разделены 50/50. Одна часть понимает, что он виновен, а другая защищает его. Сейчас в городе все чаще происходят подобные преступления, но никто, судя по всему, не придает этому значения. В любой момент могут напасть, избить, убить. И в таких условиях кто-то еще смеет оправдывать его», – передает «СтарХит» слова тети погибшего Светлана.

Напомним, 16-летнего подростка зарезали в Волгограде. Убитый оказался актером из «Ералаша», фамилия погибшего не называлась.

Конфликт начался с того, что подозреваемый задел подростка плечом, проходя мимо. Тот сделал замечание и ударил его в плечо в ответ. Завязалась драка, в ходе которой злоумышленник достал нож и ударил подростка в шею. Юноша умер от полученных ран в больнице.

Утверждается, что подозреваемый уже привлекался к ответственности за кражи, угрозу убийством и нанесение ножевых ранений. При задержании он пытался отстирать следы крови. Свою вину в преступлении он уже признал.





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