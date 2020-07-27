Мнение: За кадром “Олимпии” Мане

27.07.2020, 17:30, Разное

Помните, в чудесной советской пластинке "Алиса в стране чудес" с песнями Высоцкого была такая фраза: "что происходит со сказкой после того, как ее рассказали?"

А что происходит с картинами, с их персонажами, после того, как их нарисовали?

Во-первых, их начинают в диком количестве цитировать, плагиатить, а также делать ремейки, в том числе разных жанров.

"Олимпия" — дико популярная картина, и вдохновленных ею переделок огромное число. В основном, это фотографии, но их разглядывать скучища. Ни одна не достигает шедевральной наглости оригинала. Большинство использованных приемов скучны до обрыдлости: белую женщину заменяют негритянкой, негритянку — белой. Или обнаженную женщину заменяют мужчиной…. Вообще, из-за карантина и дикого всплеска таких переделок в "изоизоляции" у меня еще образовалась аллергия на подобные переделки (и поэтому моя старая рубрика "фото-картины" временно испытывает кризис жанра).

Seward Johnson. Confrontational Vulnerability. 2011.



Так что давайте взглянем лучше на те работы, которые отличаются остроумным подходом. А также выводят персонажей картины до и после того мига, который запечатлен на полотне Мане.

Олимпия еще не пришла лечь на кровать, или только что встала…

Julie Rrap. Untitled (after Manet's 'Olympia'), 2002



Главная героиня картины, выведенная под именем "Олимпия", намекающем на продажную любовь, написана с известной парижской натурщицы по имени Викторина Меран.

Вот ее портреты в одежде, написанные тем же художником.

Эдуард. Мане. Victorine Meurent. 1862



Давайте представим, что вот она приходит в его мастерскую одетая.

Эдуард Мане. Уличная певица. 1862



Эдуард Мане. Une jeune dame en 1866.



А это она же на портрете другого живописца. Получилось более вытянутое лицо у него.

Alfred Stevens. Парижский сфинкс. 1870



Второй персонаж картины, хотя о нем многие забывают, на самом деле очень важен и композиционно, и по смыслу. Без нее оно выглядит сильно хуже.

Vincent Nesbert. After Manet Gas Light Club Painting



Имя негритянки удалось установить. Ее зовут Лаура.

Современная американская художница написала картину, как Лаура спешит в мастерскую Мане позировать.

Elizabeth Colomba. Laure (Portrait of a Negresse), 2018



Сам Мане оставил и непосредственный портрет Лауры.

Эдуард. Мане. Portrait de Laure. 1862



Есть версия, что Лаура работала няней у чьих-то детей, и что еще она изображена вот на этой картине.

Jacques Eugène Feyen, Le Baiser enfantin. 1865



А у корейской художницы Kyung Min Nam есть "закадровая" картина, правда, не про Олимпию, а про Нану — другую знаменитую героиню Мане. Репродукция с "Олимпии" висит на зеркале. Можно предположить, что это квартира Мане, и мастерская тоже где-то тут.

У самого Мане есть портрет друга, у которого открытка с "Олимпией" тоже на стене.

Эдуард Мане. "Портрет Эмиля Золя". 1868



Художник Марк Ланг, интеллектуальные игры которого я показывала на прошлой неделе, изобразил момент, когда картина уже закончена, а устала Викторина держится за затекшую поясницу.

Марк Ланг. "Олимпия после сеанса" (2008)



Другое истолкование того, что было после, полвека спустя после "Олимпии", в 1913 году, написал известный французский мастер Феликс Валлоттон. Формаьлно это совершенно независимая картина, но подсознательно современниками воспринималось, как продолжение истории. И это продолжение, как вы ощущаете, не про служанку и госпожу, а про нечто другое.

Felix Vallotton, La Blanche et la Noire, 1913



У самого автора "Олимпии" есть картина, которая своей композицией, мне кажется, может составить своего рода пандан к "Олимпии". Вдруг здесь неудачный поклонник?

Эдуард Мане. Самоубийство, 1877–1881



Впрочем, конец у истории может быть и намного более мирный. Что происходит в опустевшей студии, когда Викторина, Лаура, Эдуард и черная кошечка разошлись по своим делам?

С сайта bobthesquirrel.com



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А это просто так сюда утаскиваю, чтобы не потерялось. Вариации на тему, которые мне хоть немного, но понравились.

Гигантский скульптурный ремейк (на заглавном фото оно же стоит).

Seward Johnson. Confrontational Vulnerability. 2011.







Чайник от Leslie Roth



Manet's Olympia & Audrey Hepburn – Original Collage (LuigiTariniGraphArt)

