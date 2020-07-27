Россию обвинили в подготовке к свержению Лукашенко

27.07.2020, 17:23, Разное

Главное информагентство Белоруссии БЕЛТА и ряд крупных местных СМИ опубликовали на своих ресурсах статью, где анализируется предвыборная кампания в республике и прокатившиеся по стране массовые протесты. Анонимные авторы делают вывод, что в республике хотят устроить майдан, а его подготовкой якобы занимается Россия.

По их мнению, работа по раскачиванию ситуации в Белоруссии в канун президентских выборов ведется на самом высоком уровне. Авторы утверждают, что в ней участвуют влиятельные политики и крупные бизнесмены, сообщает портал “Политнавигатор”.

В статье говорится, что спецслужбы Белоруссии смогли раскрыть заговор. А сообщили о нем западные “коллеги”, передавшие информацию в Минск через Киев, пишут анонимные авторы.

По их данным, у Александра Лукашенко серьезный конфликт с российскими госкомпаниями и бизнесменами, занимающимися энергетической отраслью. Поэтому, дескать, у них созрела идея свергнуть белорусского лидера и поставить президентом лояльного человека.

Публикация, которую растиражировали ведущие белорусские СМИ, появилась за две недели до президентских выборов. Очередная победа главы государства уже не кажется столь вероятной: на пятки ему наступает политический активист Светлана Тихановская. На митинги в ее поддержку в городах республики порой собираются десятки тысяч человек.

В Гомеле сейчас самый массовый митинг в поддержку бесстрашной белорусской женщины Светланы Тихановской, бросившей вызов жестокому и подлому диктатору Лукашенко.

Море людей – море фонариков.

Их свет освещает наш путь к свободе!

Жыве Беларусь! ♥️✊✌️ pic.twitter.com/P9VNjlzsfv

— Лизистрата 97% (@Lysistrata_by) July 26, 2020

Популярности Светлане Тихановской добавляет то, что ее поддержали сторонники других популярных политиков, которых по разным причинам не зарегистрировали кандидатами в президенты. Один из них – бывший дипломат и создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало. На днях ему вместе с семьей пришлось покинуть Белоруссию.

Он считает, что оставаться на родине небезопасно. Валерий Цепкало обещает сделать из Александра Лукашенко изгоя в глазах всего мира.