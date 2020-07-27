 

Мельникова из “Папиных дочек” показала белокурого сына со спины

27.07.2020, 17:23, Разное

Актриса счастлива в браке с коллегой по цеху Артуром
Смольяниновым. Супруги воспитывают двоих детей. Старший ребенок звезды сериала “Папины
дочки” родился в октябре 2015 года. Малыша назвали в честь папы – Артуром.

Спустя время Дарья Мельникова и Артур Смолянинов вновь стали
родителями. Артистка подарила возлюбленному сына Марка.

Сейчас знаменитость находится в декретном отпуске. В карьере
она сделала паузу. Звезда сериала “Папины дочки” ведет блог для мам в “Инстаграм”.

В профиле знаменитость опубликовала фото с младшим отпрыском. В кадре артистка позирует, держа мальчика на
руках. Ребенок отвернулся от камеры, продемонстрировав светлые локоны.

Пост Дарья Мельникова посвятила ненужным детским вещам.
Актриса рассказала, как поступает с одеждой, которая уже мала ее мальчишкам. По
словам знаменитости, ползунки и распашонки можно передать знакомым, у которых
вот-вот должен появиться малыш, или отдать на благотворительность в соцслужбы. Вещи, потерявшие презентабельный вид, актриса предлагает отдавать на
утилизацию.

Чтобы освободить место в доме, звезда сериала “Папины дочки”
рекомендует навести порядок в игрушках малышей. Поломанные машинки и тому
подобное звезда в квартире не держит – все выкидывает.

“Складываем в отдельный пакет все “дубли”, если только у вас
не двое и больше детей, где это необходимо. И отдаем. Либо храним в дальнем
углу, но это чревато накоплением хлама”, – поделилась опытом знаменитость.

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Публикация от MOVEM CLUB (@movem_club) 26 Июл 2020 в 10:43 PDT

По мнению звезды сериала “Папины дочки”, если ребенок не
берет в руки игрушку в течение шести месяцев, то ее следует отдать либо
спрятать, чтобы позже выдать ее малышу под видом новой.

“Избавляемся от мягких игрушек, оставляем только топ-медведя
или зайца. Вот увидите, как проще станет дышать. И больше не покупаем их”, –
посоветовала Дарья Мельникова.





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