 

Публицист Понасенков заявил в суде о пьянстве и вранье историка Соколова

27.07.2020, 17:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники
Публицист Евгений Понасенков выступил против историка Олега Соколова в суде по делу об убийстве аспирантки.

«Я видел этого Соколова несколько раз в начале 2000-х годов на Бородинском поле во время реконструкции, он всегда был нетрезв, больше мы лично не общались. Ему нельзя доверять, он все время врет, он хороший актер», – передает РИА «Новости» слова Панасенкова.

Его слова вызвали бурю возмущения у Соколова, который произнес несколько реплик во время свидетельских показаний Понасенкова. «Олег Валерьевич, я выношу вам предупреждение в последний раз. Если вы еще что-то будете комментировать, я удалю вас из зала до судебных прений», – сделала замечание обвиняемому судья Юлия Максименко.

После окончания допроса свидетеля Соколов несколько раз повторил, что, по его мнению, именно Понасенков стал причиной психотравмирующей ситуации, в которой оказались Соколов и его аспирантка Анастасия Ещенко. Как сообщил Соколов, с подачи Понасенкова ему и Анастасии поступали угрозы жизни, сыпались оскорбления.

Из-за неявки других свидетелей суд отложил рассмотрение дела до 3 августа.

Ранее сообщалось, что Понасенков намерен подать в суд на ученого по статье о клевете.

Напомним, что в ноябре 2019 года в Петербурге 63-летнего доцента Олега Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли человеческие останки. В его квартире также обнаружили оружие и фрагменты тела человека.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Зеленский ответил на вопрос о требовании России

22.07 / В Украине появилось Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

03.07 / Представительство ЕС призвало продолжить консультации по законопроекту “О медиа”

13.07 / Вице-премьер Трутнев прибыл в Хабаровск

09.07 / Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

03.07 / В центре Москвы подрались курьеры по доставке еды

26.06 / В Белоруссии отшутились на тему счетов сына Лукашенко в швейцарском банке

27.07 / В мире зафиксирована вспышка нового опасного коронавируса

24.06 / В Ивано-Франковской области обвалилась дорога, когда по ней проходила семья с детьми. Видео

22.07 / Британское правительство обвиняют в бездействии во время российского вмешательства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска