 

США выделят на противодействие РФ 324 млн долларов

27.07.2020, 17:16, Новости дня

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Управление контртеррористической и финансовой разведки Соединенных Штатов намерено выделить 324 млн долларов на противодействие угрозам нацбезопасности, якобы исходящим в том числе от России.

«Управление контртеррористической и финансовой разведки США запланировало выделить на 2020-2021 гг. 324 млн долларов на противодействие скрытым угрозам, исходящих от так называемых «мошеннических» режимов, террористов, распространителей оружия, отмывателей денег, наркобаронов, нарушителей прав человека, киберпреступников в ряде стран, в том числе в России», – передает «Ридус» сообщение «Комитета защиты национальных интересов».

Американская разведка потратит 324 млн долларов на противодействие угрозам нацбезопасности, исходящим в том числе от Россииhttps://t.co/QX8tE4acfn pic.twitter.com/eneojc66Zq

— «Комитет защиты национальных интересов» (@komitetnacinter) July 27, 2020

Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) выделило грант в размере 1,3 млрд рублей (20,4 млн долларов) на продвижение в РФ местных, региональных и федеральных реформ.

Также при утверждении бюджета Государственного департамента США на 2021 год указано, что в 2020 году планируется расширение охвата русскоязычных проектов канала «Настоящее время» силами Агентства США по глобальным медиа (англ. «U.S. Agency for Global Media» / USAGM).





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