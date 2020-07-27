Несовместимое
27.07.2020, 16:35, Разное
Это стихотворение вроде как ироническое. Но в процессе его написания автор с ужасом понял, что он совершенно не шутит. Вот просто вообще. Ему очень жаль.
Азербайджанцы и армяне,
Блюдя достоинство и честь,
Не станут на одной поляне
Ни жить, ни пить, ни спать, ни есть.
В каком-то рвении дикарском —
Неуправляемом, увы, —
Война разгневанных диаспор
Хлестнула на простор Москвы.
Армян погнали из «Фуд-сити»,
Вот-вот докатится до школ, —
Однако тыщу раз простите,
По всей земле теперь раскол.
Буквально делят каждый метр,
Не то что каждую версту:
Black lives уже настолько matter,
Что крикнуть хочется: Me too!
Не дружат пенис и вагина,
Не совместимы black и white,
Уже любого ангдрогина
Толпа на части разрывайт…
Вовек трампист с антитрампистом
Не станут пить один нектар
И в арканзасском поле чистом
Не сядут на один гектар.
А местных, местных как разъяли!
Хоть все мы братья во Христе,
Но сам я с бывшими друзьями
Немыслим на одной версте.
Такого про меня налгали,
Твердя при этом, что еврей, —
Боюсь, что с прежними врагами
Я примирился бы скорей.
Такие водятся подонки
На общем некогда лугу,
Что для меня они подохли
(Сказать «скончались» не могу).
Но вы ругать меня не смейте,
Толпа пуристов и зануд:
Они моей желают смерти,
А мне плевать, пускай живут.
Я только с ними не желаю
В одних сообществах тусить,
Принадлежать к родному краю
И имя общее носить.
Пускай в одной прослойке узкой
Я буду десять раз изгой,
Ты будешь путинский и русский,
А я какой-нибудь другой.
Мне от тебя не надо грошей,
Хоть всеми ими завладей,
Пусть ты считаешься хороший,
А я законченный злодей, —
Но в нашей общей сверхдержаве
Любой враждою обуян,
И мы никак судить не вправе
Азербайджанцев и армян,
Антитрампистов и трампистов,
Носящих разные цвета…
Сегодня вне расстрельных списков —
Лишь группа котиков, и та
Внушает ненависть сугубо,
Как и ушедшие в астрал.
Я б расстрелял котиколюба
И сверху на него насрал.
Как совместить непримиримых
Под сенью неба и дерев
В Нью-Йорках, Лондонах и Римах
И на просторищах РФ?
Что день грядущий им готовит,
Какого общего врага,
Когда и общий враг, как COVID,
Нас не сближает ни фига?
Быть может, инопланетяне
Могли бы нас сплотить на миг, —
Азербайджанцы и армяне,
Антитрампяне и трампяне,
Трансгендеры и лесбияне,
Евреи и ГБ-славяне,
Безбожники и соборяне
Объединятся против них?!
Боюсь, сраженье роковое
Единства тоже не вернет.
И нас должно остаться двое —
Я и условный патриот.
Но в этой выжженной Европе
Ему руки я не подам,
Не сяду с ним в одном окопе
И не прощу ему.
Та-дам!
Дмитрий Быков
обозреватель
Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»
Источник: Новая газета
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