Несовместимое

27.07.2020, 16:35, Разное

Это стихотворение вроде как ироническое. Но в процессе его написания автор с ужасом понял, что он совершенно не шутит. Вот просто вообще. Ему очень жаль.

Азербайджанцы и армяне,

Блюдя достоинство и честь,

Не станут на одной поляне

Ни жить, ни пить, ни спать, ни есть.

В каком-то рвении дикарском —

Неуправляемом, увы, —

Война разгневанных диаспор

Хлестнула на простор Москвы.

Армян погнали из «Фуд-сити»,

Вот-вот докатится до школ, —

Однако тыщу раз простите,

По всей земле теперь раскол.

Буквально делят каждый метр,

Не то что каждую версту:

Black lives уже настолько matter,

Что крикнуть хочется: Me too!

Не дружат пенис и вагина,

Не совместимы black и white,

Уже любого ангдрогина

Толпа на части разрывайт…

Вовек трампист с антитрампистом

Не станут пить один нектар

И в арканзасском поле чистом

Не сядут на один гектар.

А местных, местных как разъяли!

Хоть все мы братья во Христе,

Но сам я с бывшими друзьями

Немыслим на одной версте.

Такого про меня налгали,

Твердя при этом, что еврей, —

Боюсь, что с прежними врагами

Я примирился бы скорей.

Такие водятся подонки

На общем некогда лугу,

Что для меня они подохли

(Сказать «скончались» не могу).

Но вы ругать меня не смейте,

Толпа пуристов и зануд:

Они моей желают смерти,

А мне плевать, пускай живут.

Я только с ними не желаю

В одних сообществах тусить,

Принадлежать к родному краю

И имя общее носить.

Пускай в одной прослойке узкой

Я буду десять раз изгой,

Ты будешь путинский и русский,

А я какой-нибудь другой.

Мне от тебя не надо грошей,

Хоть всеми ими завладей,

Пусть ты считаешься хороший,

А я законченный злодей, —

Но в нашей общей сверхдержаве

Любой враждою обуян,

И мы никак судить не вправе

Азербайджанцев и армян,

Антитрампистов и трампистов,

Носящих разные цвета…

Сегодня вне расстрельных списков —

Лишь группа котиков, и та

Внушает ненависть сугубо,

Как и ушедшие в астрал.

Я б расстрелял котиколюба

И сверху на него насрал.

Как совместить непримиримых

Под сенью неба и дерев

В Нью-Йорках, Лондонах и Римах

И на просторищах РФ?

Что день грядущий им готовит,

Какого общего врага,

Когда и общий враг, как COVID,

Нас не сближает ни фига?

Быть может, инопланетяне

Могли бы нас сплотить на миг, —

Азербайджанцы и армяне,

Антитрампяне и трампяне,

Трансгендеры и лесбияне,

Евреи и ГБ-славяне,

Безбожники и соборяне

Объединятся против них?!

Боюсь, сраженье роковое

Единства тоже не вернет.

И нас должно остаться двое —

Я и условный патриот.

Но в этой выжженной Европе

Ему руки я не подам,

Не сяду с ним в одном окопе

И не прощу ему.

Та-дам!

Дмитрий Быков

обозреватель

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»